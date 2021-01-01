حقيقة خبر وفاة سعد المجرد

الرباط / سما

كشفت مصادر فنية، حقيقة الأنباء المتداولة اليوم الجمعة 22 يناير / كانون ثاني 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة سعد لمجرد الفنان المغربي الشهير.

وأكدت المصادر الفنية أن خبر وفاة سعد المجرد المتداول على المنصات الاجتماعية الساعات الأخيرة "لا أساس له من الصحة"، لافتة إلى أنه بحالة صحية جيدة

وفي سياقٍ متصل، كان سعد المجرد قد فُجع بعد أن تلقى خبر وفاة زوجة عمه في المغرب، حيث أعلن ذلك في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب سعد المجرد الذي يتواجد في الإمارات بالوقت الراهن : "انا لله وانا اليه راجعون زوجة عمي في ذمة الله، اللهم اجعل مثواها الجنة و صبرنا على فراقها”.

وقبل ساعات، كشف سعد المجرد عن عزمه المشاركة في "تريو" مع المنتج العالمي نادر خياط (ريدوان) والفنان التونسي صابر الرباعي باللغة العربية والإنجليزية.

ويعد سعد المجرد أحد أبرز الفنانين العرب إثارة للجدل السنوات الماضية، علما أنه من مواليد العاصمة الرباط ويبلغ من العمر 35 سنة وهو من مواليد 7 نيسان / أبريل 1985.