شاهد .. فيلم سر التاسعة الوثائقي الرسمي للنادي الأهلي

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا فيديو سر التاسعة الفيلم الوثائقي الرسمي للنادي الأهلي بطل الثلاثية الذي يوثق الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق كرة القدم الأول بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 - 2021.

وعرضت قناة النادي الأهلي قبل قليل، فيلم سر التاسعة كاملًا على الشاشة ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ احتفاءً بالإنجازات التاريخية التي تحققت خلال الموسم الرياضي الاستثنائي الأخير.

ويظهر خلال فيلم سر التاسعة المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أثناء الحديث عن هدف عمرو السولية الأول في نهائي أفريقيا بمرمى محمد أبو جبل حارس مرمى منافسه التقليدي الزمالك.

ويقول موسيماني الذي حقق شعبية واسعة عقب النهائي لدى جمهور الأهلي: هذه هي الضربة الركنية التي سجلنا منها الهدف، موضحا أنه درّب اللاعبين كثيرًا على تنفيذها بهذا الاتقان الواضح الذي جاءت به.

فيلم سر التاسعة الأهلي:

وعبّر موسيماني عن حبه الشديد لمنافسات الدوري المصري الممتاز، موضحا أنه يجذب المتابع كثيرا ويجعله متشوقا لمتابعة كل أحداثه نظرا للمنافسة والإثارة والندية بين مختلف الأندية الكبيرة والصغيرة.

ويتضمن فيلم سر التاسعة مشاهد حصرية لم يتم عرضها سابقا أثناء نهائي أفريقيا ومباريات الدور التمهيدي والمجموعات والأدوار الاقصائية مع المدرب السويسري فايلر قبل رحيله إلى بلاده؛ لأسباب خاصة.

ويتطرق فيلم سر التاسعة في الختام إلى إنجازات الأهلي على صعيد كأس العالم للأندية الذي من المرتقب أن يشارك به الأيام القادمة، مؤكدا أن روح "نادي القرن" هي السبب الرئيس للبطولات القارية.