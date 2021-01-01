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مواعيد عرض مسلسل الثنائي العظيم التركي 2021 على قناة دراما ألوان

الجمعة 22 يناير 2021 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل الثنائي العظيم التركي 2021 على قناة دراما ألوان



القاهرة / سما

أعلنت قناة دراما ألوان، عن مواعيد عرض مسلسل الثنائي العظيم التركي الذي يصنف ضمن أجمل المسلسلات التركية 2021، داعية الراغبين في المتابعة إلى ضبط التردد الجديد.

وأفادت بأن موعد عرض مسلسل الثنائي العظيم الحلقة الأولى على قناة دراما ألوان (Drama Alwan) يبدأ اعتبارا من يوم السبت 23 يناير / كانون ثاني 2021، ثم تتوالى الحلقات يوميا.

وقالت دراما ألوان عبر تويتر: متابعينا المميزين دائما، انتظروا المسلسل التركي "الثنائي العظيم" سيعرض بداية من يوم السبت عند الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان.

وحسب القناة ذاتها، فإن حلقة مسلسل الثنائي العظيم اليومية تنطلق الساعة السابعة بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق، الثامنة لدى سلطنة عمان والإمارات، الخامسة في المغرب والجزائر.

وأشارت دراما ألوان إلى أن الإعادة الأولى لمسلسل الثنائي العظيم تكون يوميا أيضا، الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والإعادة الثانية تبدأ في تمام 10:00 صباحا.

وذكرت أنه يمكن متابعة مسلسل الثنائي العظيم وجميع المسلسلات التركية التي تعرض حاليا عبر ضبط ترددها على النايل سات، وهو: 11411، افقي H، معدل الترميز : 27500.

وكانت قناة دراما ألوان قد عرضت الليلة الماضية حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان التركي الشهير، فيما بثت الفترة الأخيرة المسلسل التركي (عشق ودموع) الذي حقق مشاهدات عالية.

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