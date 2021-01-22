  1. الرئيسية
  2. صحة

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة

الجمعة 22 يناير 2021 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة



بيروت / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول الحلقة 29 التاسعة والعشرون والثلاثون 30 كاملة عبر منصة (شاهد نت vip)؛ قبيل عرض الحلقات كاملة على قنوات شبكة (mbc) مجانا.

وقالت مصادر فنية إن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 30 و 29 تتوفر على المنصة الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدتها وتحميلها دون إعلانات.

وعرضت القناة الناقلة برومو ترويجي مقتضب يتضمن أبرز مشاهد "دفعة بيروت الحلقة الأخيرة"، إذ تحسم خلالها قصص المراهقة والصراع التي تصور المجتمع العربي خاصة فئة الشباب الصغار.

وشهدت جميع حلقات دفعة بيروت تألق ممثلين شباب وآخرين جدد ظهورا بصورة مختلفة أمام الجمهور لأول مرة، خصوصا فاطمة الصفي والنجمة نور الغندور التي تعد من أبرز الوجوه بهذا العمل.

مسلسل دفعة بيروت الحلقة الأخيرة: اضغط هنا

وأوضحت أن النجاح الكبير الذي لاحظه منتجو المسلسل عبر التفاعل على المنصات الاجتماعية قد يدفعهم إلى التفكير في إنتاج جزءٍ ثانٍ بعد شهر رمضان المقبل، لافتة إلى عدم وجود قرار بعد.

وطالب الجمهور، تطبيق شاهد بالعمل على تصوير الجزء الثاني في الفترة المقبلة؛ كونهم أصبحوا مرتبطين بالممثلين والأفكار ويأملون الاستمرار بعرض مثل هذه المسلسلات العربية القيمة.

وتابعت إنه تم البدء بعرض مسلسل دفعة بيروت قبل نحو شهرين من الآن من خلال بث حلقتين أسبوعيا، مبينة أن هذه الفكرة أعجبت المتابعين وحققت تفاعلا ونسبة مشاهدة أعلى من المتوقع.

#مسلسل دفعة بيروت #دفعة بيروت #دفعة بيروت 29 #دفعة بيروت 30 #شاهد VIP #شاهد نت #دفعة بيروت الجزء الأول #دفعة بيروت الجزء 1 #دفعة بيروت الحلقة 30 #دفعة بيروت الحلقة 29 #مسلسلات 2021 #دفعة بيروت الحلقة الأخيرة

الأكثر قراءة اليوم

اعلام اسرائيلي يكشف سبب تحليق طائرة "بومباردير" في أجواء قطاع غزة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كورنيا اليوم مباشر في كأس الملك 2021

وزارة الداخلية بغزة تتخذ حزمة إجراءات تخفيفية وتعلن آلية جديدة ليومي الجمعة والسبت

سهى عرفات لوكالة عبرية: على "أبو مازن" أن يغادر الحكم كما رحل ترامب!

الجهاد الاسلامي توضح بشأن مشاركتها بالانتخابات الفلسطينية القادمة

لا لقاح أمام عناد الحركة .. خبير اسرائيلي: حماس ستتصرف وفق مقولة "ما لا يقتلك يقويك"

اسعار العملات: ارتفاع سعر الدولار

الأخبار الرئيسية

توزيع الكمامات الواقية من سلاح كيميائي (أ.ب.)

"ملابس رياضية": الخطة العسكرية الإسرائيلية لتدمير "صواريخ صدام"

تطبيع

صحيفة عبرية: حملة التطبيع بدأتها زيارة ابن سلمان لـ"إسرائيل" في 2017

البرغوثي ودحلان التهديد لـ"أبو مازن"... مسؤول فتحاوي: الحركة لم تناقش بعد مرشحها للرئاسة و حماس خارج المنافسة

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و494 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

استراليا تفتح تحقيقًا بشأن المناهج الدراسية للأونروا خاصة في فترة الاغلاق