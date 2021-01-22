شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 29 و 30 الأخيرة كاملة

بيروت / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مسلسل دفعة بيروت الموسم الأول الحلقة 29 التاسعة والعشرون والثلاثون 30 كاملة عبر منصة (شاهد نت vip)؛ قبيل عرض الحلقات كاملة على قنوات شبكة (mbc) مجانا.

وقالت مصادر فنية إن مسلسل دفعة بيروت الحلقة 30 و 29 تتوفر على المنصة الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لافتة إلى أنه يمكن مشاهدتها وتحميلها دون إعلانات.

وعرضت القناة الناقلة برومو ترويجي مقتضب يتضمن أبرز مشاهد "دفعة بيروت الحلقة الأخيرة"، إذ تحسم خلالها قصص المراهقة والصراع التي تصور المجتمع العربي خاصة فئة الشباب الصغار.

وشهدت جميع حلقات دفعة بيروت تألق ممثلين شباب وآخرين جدد ظهورا بصورة مختلفة أمام الجمهور لأول مرة، خصوصا فاطمة الصفي والنجمة نور الغندور التي تعد من أبرز الوجوه بهذا العمل.

مسلسل دفعة بيروت الحلقة الأخيرة: اضغط هنا

باقي ساعات فقط على أخر حلقتين ???? ???? تتوقعوا كيف هتكون نهاية الشباب ؟#دفعة_بيروت#ShahidVIP https://t.co/WDrK4Y8ieT — SHAHID (@ShahidVOD) January 22, 2021

وأوضحت أن النجاح الكبير الذي لاحظه منتجو المسلسل عبر التفاعل على المنصات الاجتماعية قد يدفعهم إلى التفكير في إنتاج جزءٍ ثانٍ بعد شهر رمضان المقبل، لافتة إلى عدم وجود قرار بعد.

وطالب الجمهور، تطبيق شاهد بالعمل على تصوير الجزء الثاني في الفترة المقبلة؛ كونهم أصبحوا مرتبطين بالممثلين والأفكار ويأملون الاستمرار بعرض مثل هذه المسلسلات العربية القيمة.

وتابعت إنه تم البدء بعرض مسلسل دفعة بيروت قبل نحو شهرين من الآن من خلال بث حلقتين أسبوعيا، مبينة أن هذه الفكرة أعجبت المتابعين وحققت تفاعلا ونسبة مشاهدة أعلى من المتوقع.