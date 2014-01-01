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إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا لدى واشنطن عقب تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

الخميس 21 يناير 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا لدى واشنطن عقب تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة



القدس المحتلة /سما/

أكد سفير إسرائيل الجديد لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان، مساء اليوم الخميس، العمل على "تعزيز التحالف والتعاون بين الدولتين في العديد من المجالات".

وقال أردان في تغريدة على "تويتر": "لقد انتهيت للتو من أول اجتماع عمل لي مع فريق دبلوماسيينا في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة. فريقنا الذي يعمل انطلاقاً من إحساسه العميق تجاه دولة إسرائيل والعلاقة العميقة مع الولايات المتحدة. معا سنعمل على تعزيز التحالف بين الدول وتعميق تعاوننا في العديد من المجالات".

وتولى أردان، الذي شغل منصب مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، منصب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ليحل محل السفير رون ديرمر، أقرب مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي شغل منصب السفير منذ عام 2014.

وكان السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، قد شدد عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، على أن "العلاقات بين الدولتين أصبحت الآن أقوى مما كان في أي وقت مضى".

وتمنى ديرمر النجاح إلى خليفته، مبديا قناعته بأن أردان، سيستمر في "تعزيز التحالف العظيم بين أمريكا وإسرائيل".

#اسرائيل #الولايات المتحدة #جلعاد اردان #جو بايدن

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