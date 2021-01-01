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مباراة ألمانيا واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

الخميس 21 يناير 2021 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباراة ألمانيا واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)



القاهرة / سما

 

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة اسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم الخميس 21 كانون ثاني / يناير في منافسات المرحلة الأساسية لبطولة كأس العالم لكرة اليد مونديال مصر 2021.

مباراة ألمانيا واسبانيا مباشر في مونديال اليد تبث الساعة 09:30 بتوقيت مصر وليبيا وفلسطين والسودان، 10:30 لدى السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين، 11:30 بالإمارات.

وتبث مباراة منتخب ألمانيا واسبانيا في كرة اليد على قناة أون تايم سبورت المصرية (ONTime Sports) بالتزامن مع مواجهات قوية أبرزها الدنمارك ضد قطر وكذلك كرواتيا مع البحرين.

وكان المنتخب الاسباني قد اختتم المرحلة الأولية في صدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة فقط أمام نظيره البولندي، بينما البرازيل ثالثا بنقطتين ثم منتخب تونس.

مباراة اسبانيا وألمانيا مباشر كرة اليد:

أما المنتخب الألماني فقد حل بالمركز الثاني في المرحلة الأولية برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر المجري الذي فاز في جميع مبارياته، متفوقا على أوروغواي والرأس الأخضر.

وفاز منتخب ألمانيا في الدور الماضي على أوروغواي بنتيجة كبيرة (43-14)، ثم فاز إداريا على الرأس الأخضر الذي انسحب من المنافسات، قبل أن يخسر بصعوبة ضد المجر (28-29).

في المقابل، تعادل منتخب اسبانيا مع البرازيل (29-29) في افتتاح مشواره بمونديال كرة اليد 2021، قبل أن يتغلب على منتخبي بولندا وتونس بنتيجة (27-26)، (36 - 30) على التوالي.

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