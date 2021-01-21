زوجة بايدن تنشر أول تغريدة على "تويتر"... فيديو ورسالة

واشنطن/سما/

نشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم الخميس، أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتضمنت التغريدة "فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا".

Thank you for your faith in something that is bigger than all of us: that we will build a better world because we’re going to do it together. pic.twitter.com/k6JT7Os92N — Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021

وأرفقت جيل بايدن الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأمريكيين جاء فيها: "شكرا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا".



​ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، في وقت سابق، إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري، مشددا، خلال خطاب التنصيب، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.