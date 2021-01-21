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زوجة بايدن تنشر أول تغريدة على "تويتر"... فيديو ورسالة

الخميس 21 يناير 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة بايدن تنشر أول تغريدة على "تويتر"... فيديو ورسالة



واشنطن/سما/

نشرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، اليوم الخميس، أول تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتضمنت التغريدة "فيديو لها وللرئيس جو بايدن لدى وصولهما إلى نورث بورتيكو في البيت الأبيض، بعد حفل التنصيب الذي جرى في واشنطن مساء أمس الأربعاء، بإجراءات غير اعتيادية فرضتها جائحة كورونا والتأهب الأمني أيضا".

وأرفقت جيل بايدن الفيديو بتغريدة توجهت فيها للأمريكيين جاء فيها: "شكرا لكم على إيمانكم بشيء أكبر منا جميعا، بأننا سنبني عالماً أفضل لأننا سنفعل ذلك معا".


​ووصل الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، في وقت سابق، إلى البيت الأبيض ترافقه عائلته بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري، مشددا، خلال خطاب التنصيب، على أهمية الوحدة، ونبذ الخلافات.

#تغريدة #تويتر #جيل بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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