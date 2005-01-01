تعرف على الشخصيات "اليهودية" التي اختارها بايدن لمناصب عليا في إدارته..!

وكالات

شغل الرئيس المنتخب جو بايدن الأشهر التي سبقت يوم التنصيب ليصطف قائمة بأمناء مجلس الوزراء والمساعدين والمستشارين، وكثير منهم يهود.

تعكس اختيارات بايدن مجموعة متنوعة من يهود أمريكا، وتمتلك خبرة مستقلة من عقود من الخبرة في الحكومة والعلوم والطب والقانون.

فيما يلي ملخص بالأسماء اليهودية التي يجب أن تعرفها عندما تبدأ إدارة بايدن.

أنتوني بلينكين Anthony Blinken,، وزير الخارجية

بلينكين، مستشار بايدن منذ فترة طويلة وله سيرة ذاتية دبلوماسية مكثفة، هو ابن ربيب أحد الناجين من المحرقة الذي شكلت قصصه رؤيته للعالم وبالتالي قراراته السياسية ، بما في ذلك في الشرق الأوسط. إنه يحمل وجهات نظر الديمقراطيين السائدة حول إسرائيل وقال خلال جلسة التأكيد يوم الثلاثاء إنه يريد من الولايات المتحدة أن تدخل مرة أخرى في الاتفاق النووي الإيراني - وأنه سيتشاور مع إسرائيل بشأن سياسة إيران.

ديفيد كوهين David Cohen، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية

كوهين، الذي انخرط منذ فترة طويلة في القضايا والقضايا اليهودية ، سيشغل المنصب الذي شغله في عهد الرئيس باراك أوباما. إنه لا يحتاج إلى تأكيد، مما يعني أن وكالة المخابرات المركزية التابعة لبايدن لديها خبير كبير في قضايا إيران منذ اليوم الأول.

ميريك جارلاند Merrick Garland، المدعي العام

تم منع جارلاند من الانضمام إلى المحكمة العليا في العام الأخير من إدارة أوباما. الآن، سيطلب موافقة مجلس الشيوخ ليصبح أكبر محامي البلاد. في خطابه بعد أن تم ترشيحه، نسب الفضل إلى أجداده الذين فروا من معاداة السامية في أوروبا قبل مجيئهم إلى الولايات المتحدة.

أفريل هاينز - هانيس Avril Haines، مديرة المخابرات الوطنية

كانت هانيز نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما، وبحسب ما ورد اعتبرها بايدن أنها تدير تلك الوكالة. كانت والدتها هي الرسام اليهودي أدريان رابين (في الأصل رابابورت) ، وكتب والدها غير اليهودي ذات مرة في حساب عن رحلة مع هينز إلى إسرائيل حددها المرشح على أنها يهودية.

رونالد كلاين Ronald Klain كبير موظفي البيت الأبيض

كلاين، بايدن منذ فترة طويلة والذي كان أول تعيين رئيسي للرئيس المنتخب في نوفمبر، كان سابقًا رئيس موظفي بايدن في أيام نائبه ونائب الرئيس آل جور. لقد حافظ على علاقاته مع كنيس طفولته في إنديانابوليس ، حيث اشتهر بتعلم أجزاء توراة متعددة في بار ميتزفه، وتحدث عن التزامه بتربية الأطفال اليهود.

إريك لاندر Eric Lander، مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا

سيتطلب لاندر، عالم الوراثة الرائد، تأكيد مجلس الشيوخ بعد أن رفع بايدن منصبه إلى مستوى مجلس الوزراء. بعد أن تم انتقاده لشربه نخب جيمس واتسون، العالم الذي يُنسب إليه الفضل في اكتشاف شكل الحمض النووي والذي عبر أيضًا عن وجهات نظر عنصرية وجنسية، قال لاندر إنه أيضًا كان موضوع تعليقات معادية للسامية من قبل واطسون.

راشيل ليفين Rachel Levine، نائب وزير الصحة

نشأت ليفين في منزل يهودي محافظ في ماساتشوستس، وهو وزير الصحة في ولاية بنسلفانيا. وهي أول شخص متحول جنسيًا معروفًا يتم ترشيحه لمنصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

أليخاندرو مايوركاس Alejandro Mayorkas وزير الأمن الداخلي

وُلد مايوركاس، 60 عامًا، نائب وزير الأمن الداخلي في عهد الرئيس باراك أوباما، في كوبا لأب يهودي كوبي وأم يهودية رومانية نجا من الهولوكوست. لقد عمل عن كثب مع الجماعات اليهودية وتحدث كثيرًا عن التهديدات المحددة التي تواجه اليهود الأمريكيين. سعت مجموعة من الجماعات اليهودية للحصول على تأكيد سريع بالنظر إلى التهديد بالعنف المتطرف المحيط بالانتقال الرئاسي، لكن السناتور الجمهوري الذي أيد إلغاء نتائج الانتخابات منع هذا الاحتمال يوم الثلاثاء.

آن نويبرغر Anne Neuberger، مديرة الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي

يهودية أرثوذكسية من بروكلين وتلقت تعليمها في الكلية في المدارس الأرثوذكسية، وقد عملت نيوبيرغر في وكالة الأمن القومي لأكثر من عقد من الزمان. ساعدت في إنشاء القيادة الإلكترونية الأمريكية وعملت كرئيسة للمخاطر، حيث قادت جهود أمن الانتخابات في الوكالة لنصف 2018.

ويندي شيرمان Wendy Sherman، نائب وزير الخارجية

كانت شيرمان المفاوض الرئيسي للصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 وأخذ زمام المبادرة في الدعوة للاتفاق مع المجتمع اليهودي والمؤيد لإسرائيل، ووصف لاحقًا التوترات مع إسرائيل وبعض الجماعات اليهودية الأمريكية بشأن الصفقة بأنها "مؤلمة للغاية". كما لعبت دورًا في تحويل برنامج الحزب الديمقراطي إلى الخطوط التقليدية المؤيدة لإسرائيل.

جانيت يلين Janet Yellen وزيرة الخزانة

دخلت يلين التاريخ بالفعل كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن تم تعيينها الآن لتكون أول وزيرة للخزانة. كان الوسط الذي يحظى بالاحترام واحداً من ثلاثة يهود ظهروا في إعلان هجوم ترامب عام 2016 والذي عكس استعارات معادية للسامية طويلة الأمد.