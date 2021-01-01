شاهد: أدرعي يكشف عن "هدايا" وصلته من قطاع غزة ودول عربية

القدس المحتلة / سما /

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء يوم الأربعاء، "أود أن أشارككم ببعض الهدايا التي وصلتني من قطاع غزة ودول عربية الفترة الماضية".

وأضاف أدرعي خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "هناك نوعان من الهدايا التي حصلت عليها، الأول من الاصدقاء في إطار موجة السلام التي اجتاحت المنطقة حصلت على العديد من الهدايا مثل الكوفية والكندورة الخليجية هذه الملابس التقليدية".

وتابع وهو يشير إلى طائرة ورقية مكتوب عليها "الى الهامل أفيخاي أدرعي": "أما النوع الثاني فهي طائرة ورقية التي حصلت عليها هدية قطاع من غزة والتي تحمل شعارات التحريض التي نحن والإسلام براء منها فأي طرف تختارون؟". وفق زعمه