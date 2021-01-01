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مرشح بايدن للخارجية يتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس

الأربعاء 20 يناير 2021 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح بايدن للخارجية يتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس



واشنطن/سما/

تعهد أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، بالإبقاء على الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة لإسرائيل" وبقاء السفارة هناك.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، رد بلينكن بـ"نعم" مرتين، عندما سأله السناتور جيمس ريش: "هل أنت موافق مع أن القدس هي عاصمة إسرائيل وهل تلتزم بالحفاظ على سفارة الولايات المتحدة في القدس؟".


يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس، معتبرا إياها "عاصمة لإسرائيل" في مايو 2018، في خطوة وافق عليها الكونغرس منذ التسعينات، على الرغم من أن الإدارات السابقة أوقفت تنفيذها.

وأعرب بلينك خلال جلسة الاستماع أيضا عن تأييده لحل الدولتين، مشيرا إلى أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر "تحديا كبيرا"، وأنه من الصعب تحقيق التقدم فيها في الوقت القريب

#بليتكن #السفارة الامريكية #القدس #اسرائيل #ترامب

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