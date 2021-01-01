وزير إسرائيلي يبحث مع نظيره المغربي إعفاء متبادلاً لتأشيرات السفر

القدس المحتلة / سما /

اتفق وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، مساء اليوم الإثنين، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت على تشكيل طاقم مشترك للوزارتين لتوطيد العلاقات بين البلدين وفحص مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.

وتم الاتفاق خلال مكالمة هاتفية بين الوزيرين، حيث رحبا باتفاق "السلام والصداقة المشترك"، وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وناقش الاثنان كيفية التعامل مع فيروس كورونا في ظل زيادة معدلات الإصابة بالطفرة الجديدة وكيفية إعطاء اللقاحات.

وشكر وزير الداخلية المغربي، نظيره الإسرائيلي على الحوار والتعاون، ودعاه إلى زيارة المغرب، حيث قبل درعي الدعوة، ودعا نظيره أيضًا إلى زيارة إسرائيل.