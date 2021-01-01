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تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد 2021 الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

الإثنين 18 يناير 2021 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية الجديد 2021 الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية



القاهرة / سما

أعلنت مصادر تقنية، عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية bein sport المفتوحة 2021 الجديد على مدار النايل سات عقب توقف العمل فجأة لدى الكثير من مستخدمي الترددات القديمة.

وقالت المصادر التقنية إن تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2021 عبر نايل سات هو: 12604 أو 12603، معامل الترميز 27500، الاستقطاب h أفقي، تصحيح الخطأ 2/3.

جاء تغيير تردد bein الاخبارية عقب قيام شبكة القنوات الرياضية بحذفها من قائمة ترددات القنوات المجانية المفتوحة في الزاوية المخصصة لها عبر موقعها الإلكتروني وتوقفها فجأة أمس.

وتستعد الجماهير المصرية والعربية الساعات القليلة القادمة؛ لمشاهدة مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي يشارك فيها عمالقة كرة القدم، منهم بايرن ميونخ والأهلي والدحيل.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2021:

وتجري مراسم القرعة المنقولة على الشبكة الرياضية العربية الأبرز "بي إن" الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان، السادسة لدى قطر والسعودية والكويت.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن قرعة البطولة العالمية الغالية تنطلق على شاشة بي إن سبورت قبل ذلك التوقيت بوجود عدد من المحللين، قد يكون من بينهم النجم محمد أبو تريكة وزميله وائل جمعة.

وأكدت بي إن سبورت الإخبارية أنها ستبث قرعة كأس العالم للأندية مباشرة، إذ على الراغبين في المشاهدة ضبط التردد الجديد مجانا عبر كتابة الأرقام أعلاه في الأماكن المخصصة بجهاز التحكم.

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