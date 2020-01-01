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رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس

الإثنين 18 يناير 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم أو رقم الجلوس



الخرطوم / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين 18 كانون ثاني 2021، عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 حسب الاسم ورقم الجلوس وأسماء العشرة الأوائل للعام الدراسي الأخير.

وأكدت وزارة التربية في مستهل المؤتمر أنه تم تفعيل رابط معرفة نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس، لافتة إلى أن الساعات المقبلة ستشهد نشر كشوفات بأسماء الطلاب الناجحين في الثانوية.

وعرض تلفزيون السودان القومي منذ قليل إعلانات تجارية لعدد من المدارس الخاصة والمنشآت قبيل انطلاق وقائع مؤتمر التربية والتعليم الذي يتضمن نتائج الشهادة الثانوية في مختلف ولايات السودان.

وطمأن التلفزيون الطلاب بأن نسب النجاح في الشهادة الثانوية مرتفعة عن السنة المنصرمة مع وجود بعض المراعاة من قبل لجان التصحيح التابعة لها، معلنة عن استمرار التسجيل للإعادة النموذجية الخاصة.

نتيجة الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا أو اضغط هنا

واستعرضت القناة تصريحات أوائل الطلاب في الشهادة السودانية العام الماضي، ولقاءات حصرية معهم فور الإعلان عن النتيجة أثناء الفرحة والاحتفال مع الأهالي في البيوت والمدارس الثانوية المنوعة.

وقالت إحدى طالبات الشهادة الثانوية إنها بذلت جهدا كبيرا في مدرسة الملك فهد بمدينة ام درمان، نظرا للاهتمام الكبير من قبل المعلمين بالطلبة المجتهدين على وجه الخصوص في نهاية السنة الدراسية.

وطالب زملائها بعدم القلق خلال استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020 ومتابعة معدلات القبول في الجامعات الداخلية والخارجية بالنسبة للناجحين والمتفوقين، والاستعداد للإعادة للذين لم يحالفهم التوفيق.

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