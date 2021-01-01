مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجزائر / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد البرتغال بث مباشر المقررة اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر.

مباراة الجزائر والبرتغال كرة اليد مباشر تبث على قناة أون تايم سبورت المصرية (OnTime Sports) والتلفزيون الجزائري الرسمي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة والمغرب وتونس.

ويسعى منتخب الجزائر لكرة اليد إلى قلب الطاولة في ختام الدور الأول على أمل التأهل للأدوار الاقصائية القادمة، إذ يملك في رصيده نقطتين من انتصار وحيد وخسارة بالتساوي مع أيسلندا.

أما المنتخب البرتغالي الذي لم يضمن تأهله بشكل رسمي حتى اللحظة، فإنه يحاول الحفاظ على الصدارة برصيد أربع نقاط حاليا، إذ لا يمكن له قبول الهزيمة والخروج من بطولة العالم عبر الباب الخلفي.

مباراة الجزائر والبرتغال في مونديال اليد مباشر:

وحال خسر منتخب البرتغال في بطولة العالم لكرة اليد الليلة أمام الجزائر، وفاز في المقابل أيسلندا على المغرب في نفس التوقيت، فإنه سيودع المنافسات رسميا، لكن تعادله وفوزه يعني تأهله للمرحلة المقبلة.

ويملك منتخب الجزائر فرصة ذهبية للتأهل على حساب البرتغال، إذ يوجد في صفوفه العديد من الأسماء الكبيرة القادرة على تحقيق المفاجأة وقلب كل التوقعات التي تصب الآن في صالح الخصم الأوروبي.

وتجري مباراة البرتغال والجزائر في مونديال اليد بالتزامن مع لقاءات أخرى بمجموعات ثانية منها مقدونيا أمام تشيلي، كوريا الجنوبية ضد روسيا، النرويج مع النمسا، سلوفيتيا ونظيره منتخب بيلاروسيا.