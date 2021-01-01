سبب وفاة ريتان ماجك المودل العراقية المشهورة (شاهد)

بغداد / سما

أعلنت مصادر فنية عراقية، اليوم الأحد 17 كانون ثاني 2021، عن وفاة ريتان ماجك المودل والفنانة العراقية الشابة المثيرة للجدل؛ جراء أزمة صحية تعرضت لها قبل ساعات.

وأكدت المصادر الفنية أن سبب وفاة ريتان ماجك جاء إثر أزمة قلبية أصيبت بها الساعات الأخيرة، في وقت تعددت الروايات لدى النشطاء حول ملابسات وسبب موت المودل العراقية.

وكان السبب الأبرز الذي أجمعت عليه عدد من الصفحات هو تعرض ريتان ماجك لجلطة قلبية، لكن نشطاء رجحوا احتمالية مقتلها بينما ذهب آخرون إلى القول إنها أصيب بفيروس كورونا.

ونشرت بعض القنوات على موقع يوتيوب مقاطع فيديو تظهر لحظة تشييع ريتان ماجك وصراخ أفراد عائلتها من حولها بعد وصول جثمانها إلى منزلها في إحدى المناطق العراقية.

وردت شقيقة ريتان ماجك على كل الشائعات المتداولة عبر المنصات الاجتماعية، مؤكدة في الوقت ذاته أن ما يشاع حول مقتلها أو إصابتها بمرض كورونا كلام غير دقيق ولا أساس له من الصحة.

وقالت: يكفي حرام عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شخص لفق كلام على أختي ريتان ماجك، لافتة إلى أن شقيقتها لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية قبل موتها.

وتابعت أخت ريتان ماجك: فجأة دخلت على غرفة شيقتي، وجدنا أنها متوفية، موضحة أنه ما زالت غير مصدقة لما حدث وأن سبب وفاتها أزمة قلبية؛ لأن لديها فتحة في القلب منذ الصغر.