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مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأحد 17 يناير 2021 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الدوحة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد اليابان بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر دور المجموعات التي تقام داخل الصالات المغطاة.

مباراة قطر واليابان مباشر في مونديال كرة اليد تبث عبر قناة أون تايم سبورت إتش دي (OnTime Sports) الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة والكويت.

كما من المقرر انطلاق مباراة اليابان وقطر في بطولة العالم لليد عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة مستضيف المنافسات والقدس وعمان، 06:30 بالإمارات والسلطنة.

وتجري هذه المباراة كما غيرها في منافسات مونديال اليد دون حضور أي جمهور للحفاظ على سلامة اللاعبين وكل المنظومة الرياضية من فيروس كورونا الفترة الراهنة.

مباراة قطر في مونديال اليد 2021 مباشر:

وكان المنتخب القطري قد حقق فوزا مستحقا على نظيره الأنجولي في افتتاح منافساته ببطولة العالم لكرة اليد، إذ كان الفارق كبيرا حتى تقلص إلى خمسة أهداف في ختام اللقاء.

ويأمل منتخب قطر لكرة اليد في مواصلة العروض القوية التي تعود عليها دائما إذ يضم الفريق لاعبون محليون إضافة إلى أجانب مجنسين بالجنسية القطرية ويلعبون باسمها.

وتقام مباراة قطر واليابان بالتزامن مع مواجهات أخرى في كأس العالم لكرة اليد اليوم منها الرأس الأخضر ضد ألمانيا، المجر أمام أوروجواي، الكونغو والدنمارك، وكذلك الأرجنتين مع البحرين.

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