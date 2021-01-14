السعودية .. رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 نساء برتبة جندي

الرياض / سما

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأحد، عن رابط التقديم على مكافحة المخدرات 1442 نساء برتبة جندي، داعية الراغبات في التسجيل إلى تقديم طلب.

وأكدت المديرية في بيان صحفي عبر تويتر أن رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 الكادر النسائي مفتوح منذ عدة أيام، مشيرة إلى استمرار عملية استقبال الطلبات حتى الخميس.

وقالت إنه تم فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة ( جندي )، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هجري حتى الخميس 8 / 6 / 1442.

رابط التقديم على مكافحة المخدرات نساء 1442: اضغط هنا

فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لـ #مكافحة_المخدرات للكادر النسائي برتبة ( جندي ) ، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٤٦١٤٤٢هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٨٦١٤٤٢هـ على الرابط التالي: https://t.co/c8tgaOh2xN pic.twitter.com/lrFRtlaPge — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) January 14, 2021

وفي سياقٍ منفصل، أحبطت مديرية مكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من 1000 طن حشيش و12 ألف قرص امفيتامين بالإضافة إلى القات المخدر في نجران وجازان وتبوك وعسير.

وأشارت المديرية إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم بلاغ إلى مكافحة المخدرات عبر التواصل على الرقم 995 أو البريد الإلكتروني الخاص بها من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تفيد بذلك.

يشار إلى أن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 مفتوح لجميع النساء اللاتي يحملن الجنسية السعودية، إذ تساءل الكثير من المتابعين حول خطوات وآلية وتفاصيل القبول.