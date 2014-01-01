موعد ومعلق مباراة يوفنتوس وانتر ميلان 2021 والقنوات الناقلة

روما / سما

أعلنت مصادر رياضية عن موعد مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان والقنوات الناقلة مباشرة يوم الأحد 17 يناير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وقالت المصادر إن موعد مباراة انتر ميلان ويوفنتوس يكون الساعة 09:45 بتوقيت مصر وليبيا والسودان والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، بينما 11:45 لدى سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مباراة اليوفي وانتر المرتقبة، تنطلق عند الساعة 10:45 وفق وقت السعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت، بينما تكون 08:45 حسب توقيت الجزائر والمغرب وتونس.

وكان يوفنتوس قد تغلب على الانتر في ذهاب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكرر انتصاره إيابا في ملعب أليانز ستاديوم بثنائية نظيفة للنجمين باولو ديبالا وآرون رامزي.

معلق مباراة يوفنتوس وانتر ميلان:

ويبث هذا اللقاء المرتقب عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 4) بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، من ملعب سان سيرو (جيوزيبي ميانزا).

ويأمل الانتر في خطف صدارة ترتيب الدوري الإيطالي من ميلان (40 نقطة) إذ يملك 37 حاليا في المركز الثاني، في حين يتواجد يوفنتوس بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة بفارق واحدة خلف روما.

وتجري مباراة الانتر ويوفنتوس بعد نهاية أربعة لقاءات أخرى في الدوري الإيطالي، وهي، أتلانتا ضد جنوى، كروتوني أمام بينفينتو، فيورنتينا مع نابولي، فيما يحل باروما ضيفا ثقيلا على ساسولو.