  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق الاستعدادات للانتخابات ويدعو اسرائيل إلى تسهيلها

السبت 16 يناير 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق الاستعدادات للانتخابات ويدعو اسرائيل إلى تسهيلها



بروكسل /سما/

رحب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو  بإطلاق الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة.

وقال ستانو في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت: "هذا تطور مرحب به حيث أن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين".

وأضاف "دأب الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية.  كما يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات  في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية."

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر أمس الجمعة، مرسوما بقانون بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الأشهر المقبلة ابتداء من الانتخابات التشريعية في 22 أيار / مايو.

#الاتحاد الاوروبي #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الوحدات والفيصلي في الدوري الأردني 2021

مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..

(مرفق الرابط) لجنة الإنتخابات المركزية تدعو المواطنين لتحديث البيانات

مجدلاني يكشف مصير رواتب موظفي غزة في ضوء التوافق على الانتخابات: هل ستُشَكَّل قائمة موحدة؟

القناة 12 العبرية تكشف عن حدث أمني خطير خلال حرب 2014

الأخبار الرئيسية

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

حماس تكشف عن أُولى الخطوات لتحصين الانتخابات العامة..

فيديو

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

نتنياهو

سترافور: ضربات متواصلة بلا رد.. تصعيد إسرائيل ضد إيران إلى أين مع قدوم بايدن؟

قيادي فتحاوي يكشف: هذا ما سيبحثه اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة