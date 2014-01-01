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البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس بشأن إجراء الانتخابات العامة

السبت 16 يناير 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس بشأن إجراء الانتخابات العامة



القاهرة /سما/

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، اليوم السبت، دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات الهامة، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول ومدخلاً أساسيا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتمكيناً للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.

ورحب العسومي، بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، داعيا كافة أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاحها.

#البرلمان العربي #الانتخابات الفلسطينية

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