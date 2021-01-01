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مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 16 يناير 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الجزائر وأيسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021



الجزائر / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة منتخب الجزائر وايسلندا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر المقرر إقامتها اليوم السبت 16 كانون ثاني في إحدى الصالات المغطاة.

مباراة الجزائر وايسلندا مباشر في مونديال اليد 2021 تعرض عبر شاشة أون تايم سبورت (3 OnTime Sports) والمنصات الرسمية التابعة للاتحاد المصري عبر وسائل التواصل.

ويسعى المنتخب الجزائري الشقيق إلى مواصلة العروض القوية التي بدأها في الجولة الأولى التي هزم فيها نظيره المغربي بالوقت القاتل، حيث كان متأخرا بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وكانت النتيجة 23 للمغرب مقابل 22 للجزائر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت قبل 48 ساعة تقريبا، لكن نجوم "محاربو الصحراء" قلبوا الطاولة (24-23).

مباراة منتخب الجزائر لكرة اليد مباشر:

ويملك المنتخب الجزائر قائمة فريدة من لاعبي الشباب والخبرة الذين نجحوا في وضع الخطة اللازمة بقيادة الجهاز الفني المخضرم؛ من أجل العبور إلى الدور الثاني بعد دور المجموعات.

ويأمل مشجعو الجزائر بأن ينجح المنتخب في الذهاب إلى أبعد مدى على صعيد المنافسة في بطولة العالم لكرة اليد، وكذلك محاولة بلوغ اللقاء النهائي وتحقيق اللقب الأغلى عالميا لأول مرة.

يشار إلى أنه يمكن مشاهدة مباراة الجزائر وايسلندا في مونديال اليد عبر التلفزيون الجزائري الرسمي على النايل سات والقناة الأرضية إلى جانب المحطات العالمية والمصرية المخصصة.

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