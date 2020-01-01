إجابات امتحان الرياضيات التوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الدورة التكميلية في الأردن

عمان / سما

عبّر مئات طلاب الثانوية العامة في الفرع العلمي والأدبي عن استياءهم من إجابات امتحان الرياضيات التكميلي 2020 - 2021 الذي اختتموا به امتحانات الثانوية العامة التوجيهي الدورة التكميلية.

وقال طلاب في أحاديث منفصلة رصدتها وكالة سما الإخبارية إن إجابة امتحان الرياضيات التكميلي جاءت فوق المتوسط، لافتة إلى أن كثيرا من الأسئلة تحتاج إلى وقت يزيد عن ساعتين ونصف المقررة.

ودعا الطلاب وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة الظروف الصعبة التي مروا بها أثناء اختبارات الدورة التكميلية وأن يكون التصحيح جيدا مع وضع الفروقات بين الطلاب في عين الاعتبار كي لا يظلم أحد.

وحسب أحد الطلبة، فإن أجوبة امتحان الرياضيات يمكن وضعها وحلها لكن الوقت غير كافٍ مقارنة بعدد الأسئلة الموجودة في ورقة الاختبار، منوها إلى أن زملائه المجتهدين واجهوا مشكلة مع التوقيت.

إجابة امتحان الرياضيات التكميلي 2020 توجيهي الأردن:

وجاء ضمن أسئلة اختبار الرياضيات اختيار من متعدد عدد 50، إذ أن السؤال الواحد يتطلب استخدام الآلة الحاسبة ووضع فرضيات عديدة قبل الوصول إلى الحلول الصحيحة التي تحتمل نسبة خطأ 0 %.

وأشار إلى أن المراجعة النهائية التي بثتها الصفحات التربوية المخصصة توقعت أسئلة من امتحان الرياضيات، لكن ذلك ليس مبررا كي يكون الاختبار صعبا بهذه الحدة لا سيما أنه الأخير وقد يؤدي لإعادة السنة.

ويترقب طلاب الدورة التكميلية نتائج امتحانات التوجيهي التكميلي المقررة بداية الشهر القادم، إذ لم تحدد الوزارة وقتا محددا لذلك، لكنها لفتت إلى إنتهاء تصحيح ورصد بعض الاختبارات الفترة المنصرمة.