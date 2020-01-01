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إسرائيل: عملة الدولار سترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة

السبت 16 يناير 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: عملة الدولار سترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة



القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الدولار الأمريكي سترتفع قيمته أكثر مقابل الشيكل الإسرائيلي، خلال الأيام المقبلة، بعد فترة هبوط عانت منها العملة الأهم في العالم.

وقال موقع (كالكلست): إن إعلان بنك إسرائيل الأخير بشأن ضخ مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، أدى لتقوية الدولار، فقد ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم مجددا ليصل إلى 3.27 شيكل.

وأوضح الموقع أنه بناءً على إعلان البنك الأخير، فقد ارتفع اليورو الأوروبي اليوم ليصل إلى 3.95 شيكل، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 4.44 شيكل.

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