رويترز: ترامب يتسلم أرفع وسام من المغرب لدوره في اتفاق التطبيع مع إسرائيل

الرباط /سما/ رويترز

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب تسلم أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوسط لتوقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أنه في احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة، لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وقُدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وتلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر. ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مراسم منح الجوائز.

وتوسطت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في إبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.