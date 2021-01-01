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لأوّل مرة.. مناورة علنيّة مشتركة بين سلاحي الجوّ الإسرائيلي والإماراتي

الجمعة 15 يناير 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأوّل مرة.. مناورة علنيّة مشتركة بين سلاحي الجوّ الإسرائيلي والإماراتي



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، عن مناورة علنيّة مشتركة بين سلاحي الجوّ الإسرائيلي والإماراتي لأوّل مرة.

الصحيفة الإسرائيليّة تحدثت في تقرير لها اليوم الجمعة، عن أنّ "اتفاقات التطبيع مع الإمارات مستمرة في إنتاج دلالات عمليّة: لأول مرة منذ توقيعها ستنفذ في اليونان مناورة جويّة دوليّة بمشاركة طائرات من الدولتين بشكل مكشوف وعلني".

المناورة ستشهد أيضاً مشاركة أسلحة جوّ من الولايات المتحدة، كندا، أسبانيا، قبرص وسلوفاكيا.

وأوضحت معاريف أنّه "سابقاً، بسبب الحساسيّة السياسيّة وخشية الإمارات من إنتقاد في العالم العربي، طالب الإماراتيون بإيجاد فصل واضح في المهام خلال المناورة والحوار المشترك بين الطيارين الإسرائيليين ونظرائهم من الإمارات. لكن هذه المرة ستجري المناورة دون قيود".

في المجال الإعلامي هناك أيضاً تقدم، بحسب "معاريف" التي أشارت إلى أنّه "في المناورات المشتركة السابقة طالبت الإمارات تخفيض الحديث عن موضوع مشاركتها في المناورة والإمتناع عن إلتقاط صور مشتركة مع الطيارين الإسرائيليين. أيضاً في سلاح الجو امتنعوا سابقأً عن التطرق المكشوف والعلني للموضوع، لكن هذا المرة الأمر مختلف".

مصادر أمنيّة إسرائيليّة أكدت للصحيفة أيضاً، أنّه "ليس بعيداً اليوم الذي ستجري فيه مناورة مشتركة في إسرائيل بمشاركة دول عربيّة إضافيّة".

كما أبرزت "معاريف" أنّ الإمارات سوف تشارك في المناورة مع طائرات "أف–16" من الأكثر تطوّراً في العالم، وسلاح تزويد بالوقود وطائرات تجسس.

يذكر أنّ الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، لتبدأ الاتفاقات بينهما في كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والاقتصاديّة والصحيّة والعسكريّة.

#اسرائيل #سلاح الجو الإسرائيلي #الامارات #مناورة عسكرية

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