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الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بأمريكا

الجمعة 15 يناير 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بأمريكا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا نتيجة الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 354 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 9218 بعد تسجيل 21 إصابة في أميركا و13 إصابة بالبرازيل.

وأوضحت أن حالة الوفاة التي سجلت في أميركا هي للمواطن ادوارد خوري /76 عاما/، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 112، فيما سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في واشنطن، وميتشيغن ولويزيانا ليرتفع عدد الإصابات إلى 6257 إصابة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي البرازيل سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 17 إصابة، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.
 

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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