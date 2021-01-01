تفاصيل زواج نانسي صلاح والمخرج سامح عبدالعزيز طليق روبي

القاهرة / سما

تصدر خبر قرب زواج الفنانة نانسي صلاح من المخرج المصري سامح عبدالعزيز، اليوم الخميس 14 يناير 2021، وسائل التواصل الاجتماعي بعد تأكيده من الممثلة الصاعدة.

وأكدت نانسي صلاح في تصريح مقتضب أوردته وسائل إعلام مصرية خبر ارتباطها بالمخرج سامح عبدالعزيز زوج الفنانة روبي سابقا، موضحة أن ذلك تم منذ عدة أيام.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مصادر فنية أن حفل زواج نانسي صلاح وسامح عبدالعزيز سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنها لم تحدد الموعد والمكان الدقيق للاحتفالية المرتقبة.

وتعدّ نانسي صلاح أحد أبرز الوجوه الشابة الصاعدة في المجال الفني بمصر، إذ شاركت في العديد من المسلسلا كان آخرها مسلسل طلقتك نفسي مع الفنانة هاجر أحمد والممثل أحمد عصام.

كما ظهرت نانسي صلاح مع هيفاء وهبي في مسلسل أسود فاتح الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، إلى جانب شريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

يشار إلى أن سامح عبد العزيز تزوج روبي عام 2014 لكنهما انفصلا لاحقا، علما أنه من مواليد القاهرة في الثامن عشر من سبتمبر 1976 ويبلغ من العمر حاليا 44 سنة.