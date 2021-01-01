  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ايلي كوهين: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل

الخميس 14 يناير 2021 06:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايلي كوهين: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن التقارب بين قطر والسعودية يزيد من الفرص للتطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك 4 دول سيتم توقيع اتفاقات التطبيع معها خلال أشهر.

وقال كوهين في حديث لموقع Ynet الإعلامي الإسرائيلي، يوم الأربعاء: "بالطبع نتوقع التوقيع على مزيد من الاتفاقات مع السعودية وسلطنة عمان وموريتانيا والنيجر خلال الأشهر القادمة".


وأضاف أن "تقارب قطر مع السعودية أيضا يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل".

وكان إيلي كوهين قد تحدث في تصريحات صحفية سابقة أنه يتوقع اتفاقات التطبيع مع 6 أو 7 دول عربية ومسلمة في وقت لاحق، وذلك بعد عقد مثل هذه الاتفاقات مع كل من المغرب والسودان والإمارات والبحرين في الفترة الأخيرة.

#ايلي كوهين #السعودية #قطر #التطبيع مع اسرائيل #وزير الاستخبارات الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 مونديال مصر

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 6 السادسة

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر "قناة السعودية الرياضية"

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

وكيل تنمية غزة يكشف آخر مستجدات صرف المنحة القطرية 100 $ في القطاع

مباراة مصر وتشيلي بث مباشر في مونديال كرة اليد 2021 كأس العالم

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الأخبار الرئيسية

معهد إسرائيلي يحرض على مناهج الأونروا بالمدراس الفلسطينية

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب

900

داخلية غزة تُصدر تعليمات بشأن يومي الإغلاق الشامل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

ترامب22

معاريف تتحدث عن ما قدمه ترامب لاسرائيل..