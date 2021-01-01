صحيفة: هكذا تُعامل الكويت مواطنيّ الإمارات والبحرين الذين زاروا "إسرائيل"

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي تُعامِل فيها الكويت، مُواطني كلٍ من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة العامة للمنافذ في البلاد، قوله: "إنّ السلطات سمحت لمواطني كل من الإمارات والبحرين، الذين في جوازات سفرهم أختام دخول أو خروج من "إسرائيل"، بالدخول إلى أراضي الكويت".

وأضاف المصدر: "يوجد اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص تضمن تنقل مواطنيها فيما بينها ولا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع "إسرائيل"، باعتبار أن هذا شأن خاص بها".

وتابع: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنّه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج "إسرائيل"، لافتًا إلى أن وجود العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون البلاد بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات إلى "إسرائيل".

وذكر أنّه "لا علاقة للكويت بأي علاقات ثنائية تبرمها دول خليجية"، مُؤكدًا على أنّ "أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل "إسرائيل"، وهو أحد مواطني إحدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع "إسرائيل"، يحق له دخول الكويت".

يشار إلى أنّ الإمارات والبحرين، وقّعتا في الـ15 من سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، في واشنطن، في خطوة أدّت إلى السماح لمواطني البلدين السفر إليها كما أتاحت للإسرائيليين زيارتهما.