إجابات امتحان اللغة العربية للتوجيهي التكميلي 2020 - 2021 في الأردن

عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، إجابة امتحان اللغة العربية العربي للتوجيهي التكميلي 2020 - 2021 الذي تمكن طلاب الفرع العلمي والأدبي وكل الفروع من اجتيازه الساعات الماضية بنجاح.

وقال معلمون في تصريحات رصدتها سما إن إجابات امتحان اللغة العربية التكميلي يتم وضعها بعد وصول ورقة الأسئلة بدقائق، مؤكدة أن الحلول التي سيتم نشرها صحيحة ولا يوجد أي خطأ فيها.

وأنهى الطلبة في كل محافظات الأردن قبل نحو 48 ساعة تقريبا، اختيار اللغة العربية تخصص، إذ اشتكى الطلاب من بعض الأسئلة التي كانت تتطلب وقتا إضافيا من أجل الوصول إلى جوابها السليم.

في المقابل، يؤكد مئات المتقدمين أن اختبارات الدورة التكميلية لهذا العام جاءت في متناول جميع المستويات، معربين عن استغرابهم الشكاوي العديدة التي بعث بها زملائهم إلى وزارة التربية والتعليم.

أجوبة امتحان اللغة العربية توجيهي التكميلي: (انتظر بعد دقائق)

ويعيش الطلاب حالة من التوتر كما تلك التي تسبق النتائج النهائية للاختبارات التكميلية التي من المقرر الإفصاح عنها رسميا مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، وفق تصريحات لمسؤولين بالوزارة.

ولم تكن اختبارات التوجيهي التكميلي إلكترونية كما طالب العشرات من التربويين خوفا على سلامة أبنائهم من الجائحة الصحية، إذ فضلت الوزارة عقدها وجاهيا مهما كانت الأحوال والظروف الراهنة.

وأفادت بأن حل امتحان اللغة العربية النموذجي يتم عبر معلمين أكفاء من المدارس والمراكز الأردنية، داعية الجميع إلى الاستعداد لاختبار الرياضيات بالفرع الأدبي والإنتاج النباتي والإدارة المهنية.