  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 13 يناير 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا



عمان / سما /

يبدأ الأردن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الأربعاء، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك".

ويستهدف برنامج التطعيم، الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية، وفق وزير الصحة نذير عبيدات.

وقال عبيدات إن الحكومة الأردنية تعاقدت مع "كوفاكس" العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر لتوريد كميات من المطعوم، مؤكدا أن العمل جار لتأمين كميات إضافية من مطاعيم "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال إن البرنامج الوطني للتطعيم يستهدف نحو 68 ألف شخص ضمن الدفعة، وأن عدد الأشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بلقاح كورونا بلغ 201.144 شخصا، مؤكدا على أن المنصة تشهد ازديادا في أعداد المسجلين لتلقي اللقاح.

وأعلن الفراية أنه تم إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس.

#الأردن #فيروس كورونا #كورونا #التطعيم #لقاح #سينوفارم

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلن تجديد المنحة القطرية وموعد زيارة العمادي لغزة

كحيل يكشف تعديلات الرئيس عباس على قانون الانتخابات وهي كالتالي ..

شاهد ..السجن ألف عام لعدنان أوكتار بتهم ارتكاب جرائم جنسية

نصيحة تيلرسون لبايدن: عليك أن تأمل ألا يفعل الإسرائيليون شيئا استفزازيا!

ملخص نتيجة مباراة الإمارات والعراق الودية اليوم (شاهد)

23 قتيلا جراء العدوان الاسرائيلي على شرق سوريا

"اللقاح مقابل الجثث": قتل الأبرياء في غزة.. هذا ما يعلمه المحامي اليهودي “اللامع” لطلابه

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف السبب.. لماذا نقلت إسرائيل 200 جرعة لقاح للسلطة الفلسطينية سرًا؟

جندي

صورة.. العثور على جثة ضابط "إسرائيلي" مقتولاً في أحراش الخليل

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

عول

مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لعزل ترامب

قطر

الاهتمام الاسرائيلي حول المصالحة الخليجية..صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس