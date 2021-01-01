الأردن يبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

عمان / سما /

يبدأ الأردن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اليوم الأربعاء، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك".

ويستهدف برنامج التطعيم، الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الكوادر الطبية والصحية، وفق وزير الصحة نذير عبيدات.

وقال عبيدات إن الحكومة الأردنية تعاقدت مع "كوفاكس" العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر لتوريد كميات من المطعوم، مؤكدا أن العمل جار لتأمين كميات إضافية من مطاعيم "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال إن البرنامج الوطني للتطعيم يستهدف نحو 68 ألف شخص ضمن الدفعة، وأن عدد الأشخاص المسجلين على المنصة الخاصة بلقاح كورونا بلغ 201.144 شخصا، مؤكدا على أن المنصة تشهد ازديادا في أعداد المسجلين لتلقي اللقاح.

وأعلن الفراية أنه تم إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في منصة الحصول على اللقاح، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس.