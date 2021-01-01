مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لعزل ترامب

واشنطن/سما/

صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية على قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.



تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بينس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

وصوت مجلس النواب لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بينس للاجتماع بمجلس الوزراء لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بينس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم الأربعاء على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

من جانبها أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في وقت سابق اليوم أنها اختارت أشخاصا ممتازين بقيادة النائب جيمي راسكين لإدارة محاكمة ترامب، وأنها ستعمل معهم.

ويهدد الديمقراطيون بإقالة الرئيس دونالد ترامب من خلال مجلس الشيوخ، بتهمة التحريض على التمرد، ويتطلب ذلك ثلثي أصوات أعضاء المجلس، والتي لم يتم جمعها بعد.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لدى مجلس الشيوخ في الكونغرس الوقت الكافي للنظر في الادعاءات قبل استقالة ترامب في 20 يناير موعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.