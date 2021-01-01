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ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "

الأربعاء 13 يناير 2021 04:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران لبومبيو: "مُت بغيظك "



طهران/سما/

خاطب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة،مساء أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قائلا "اغتظ ومُت بغيظك".


ونقلت وكالة "إرنا"، مساء يوم الثلاثاء، عن خطيب زاده، أن "تغريدات بومبيو ناجمة عن الغضب الهستيري الذي تملّكه في نهاية دورته المخزية بمنصب وزير الخارجية، والغضب الناجم عن فشل سياسة الضغوط القصوى".    


وفي وقت سابق اليوم، علق خطيب زاده على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، حول إيواء طهران عناصر من تنظيم القاعدة، بأن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، مضيفا إن "تكرار الاتهامات وإظهار وثائق مزورة تحت عنوان الكشف عن معلومات سرية من قبل وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، في الأسبوع المتبقي من عمر الإدارة الأمريكية يؤكد عجزهم ويأسهم وفشل سياستهم في ممارسة أقصى ضغط على إيران".

وأضاف زاده "إن الاعتماد على هذا النوع من الحيل والادعاءات القديمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساعد في تصحيح المسار الخطأ للنظام الإرهابي الأمريكي ويعيد صورته أمام العالم".

وكان مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن تنظيم "القاعدة" الإرهابي أصبح لديه وطن جديد هو إيران، مشيرا إلى أن نواب أيمن الظواهري متواجدون حاليا هناك.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، مساء يوم الثلاثاء، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة"، دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك.

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