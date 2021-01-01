ملخص أهداف مباراة السد والدحيل في دوري نجوم قطر 2021

الدوحة / سما

اقترب السد من لقب الدوري القطري لهذا الموسم، بعدما واصل انتصاراته وحقق فوزا ثمينا على الدحيل أقرب منافسيه (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار مباريات الجولة 14 من المسابقة.

أحرز الجزائري بغداد بونجاح أهداف السد الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (14 و50 و87)، بينما سجل المعز علي هدف الدحيل الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 6.

جاءت المباراة قوية ومثيرة في الكثير من فتراتها، تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الأول، الذي شهد تقدم الدحيل في الدقائق الأولى، قبل أن يرد السد بهدف التعادل بعدها بدقائق قليلة.

وفي الشوط الثاني، مالت الكفة لصالح الفريق السداوي الذي بدا أكثر خطورة وإصرارا على تحقيق الفوز وهو ما حققه بالفعل.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السد إلى 38 نقطة تربع بها على قمة جدول ترتيب الدوري ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 11 نقطة، قبل 8 جولات من انتهاء المسابقة. في المقابل، تجمد رصيد الدحيل عند 27 نقطة بقي بها في المركز الثاني.