موعد ومعلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقناة الناقلة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والأردن والسودان، 09:30 لدى الإمارات، 08:30 وفق وقت السعودية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية دون أي خسارة، إذ يملك في رصيده 13 نقطة من خمس مباريات بالمركز الأول بفارق الأهداف أمام الزمالك.

في المقابل، يعاني الإنتاج الحربي في الترتيب العام للدوري، إذ يحتل المركز السادس شر برصيد 4 نقاط بفارق نقطة أمام المقاولون العرب، وثلاث نقاط عن الأخير طلائع الجيش.

معلق مباراة الأهلي والإنتاج والقناة الناقلة:

وتبث مباراة الإنتاج والأهلي من استاد السلام على قناة أون تايم سبورت إتش دي الأولى (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق بلال علام، ولا يوجد معلقين آخرين عليها.

ويستعد نادي القرن الأفريقي لمواجهات قوية قبل كأس العالم للأندية، حيث يحل ضيفا على البنك الأهلي والمقاولون العرب، في حين يلعب الإنتاج ضد سموحة وطلائع الجيش.

وتجري مباراة الأهلي والإنتاج الحربي عقب نهاية ثلاثة لقاءات أخرى في الدوري المصري 2021، إذ يلعب سموحة مع نظيره البنك الأهلي والمقاولون ضد سيراميكا، الزمالك والمصري.