مجموعة بنك فلسطين تعيّن معاوية القواسمي مديراً عاماً لشركة PalPay

رام الله / سما /

عين مجلس إدارة شركة PalPay لحلول الدفع الإلكتروني، إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين، معاوية القواسمي مديراً عاماً للشركة، على أن يباشر مهام منصبه، خلفاً للمهندس إياد قمصية من بداية العام الجاري 2021.

وبهذه المناسبة، عبر مجلس إدارة شركة PalPay عن جزيل شكره وتقديره للجهود التي بذلها المهندس إياد قمصية ومساهمته الكبيرة في تأسيس أول شركة تكنولوجيا مالية عصرية مع بنك فلسطين وفي تطويره أنظمة وأدوات عصرية وحديثة لاقت إقبالاً من الشركات والأفراد للإستفادة من خدماتها. مشيراً إلى أن ما حققته الشركة من انجازات خلال العشر سنوات الماضية بإدارة المهندس قمصية ساهمت في تعزيز حضور الشركة محلياً ودولياً، وأصبح لديها انتشاراً واسعاً في مجال المدفوعات الإلكترونية وتسديد الفواتير المختلفة وفي تقديم خدماتها للمؤسسات الدولية والبنوك في فلسطين، فيما تم مؤخراً إطلاق المحفظة الإلكترونية للشركة بعد ترخيصها من سلطة النقد. كما أبدى المجلس سعادته لاستمرار المهندس قمصية بتقديم دعمه الفني والإستراتيجي للشركة من خلال منصبه نائباً لرئيس مجلس إدارة PalPay، فضلاً عن استمراره كشريك استراتيجي في الشركة.

وتأسست شركة PalPay في العام 2010 بالشراكة ما بين بنك فلسطين وشركة PCNC IT Solutions الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا والتي أسسها المهندس اياد قمصية عام 1997 بهدف تطوير أنظمة التحصيل والدفع الإلكتروني في فلسطين خاصة والمنطقة عامة.

ويأتي تعيين القواسمي مديراً عاماً لـ PalPay مع دخول الشركة في العشرية الثانية على تأسيسها والتي قامت خلال عشريتها الأولى بتطوير خدمات دفع عالية الجودة أثبتت قدرتها ولاقت استحساناً من جميع فئات المجتمع الفلسطيني، لا سيما وأن الحلول التي طورتها شملت المواطنين الغير بنكيين لتمكينهم من إجراء عمليات مالية إلكترونية كانت متاحة سابقاً وحصراً فقط لمن لديهم حساب بنكي.

وكونت PalPay في العقد الأول من عمرها شبكة كبيرة من نقاط البيع الإلكترونية التي وصلت إلى حوالي 7000 نقطة بيع. كما تعاقدت مع ما يزيد عن 100 شركة وتاجر وجامعة ومؤسسة ومقدم خدمات شملت جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من جنين شمالاً إلى رفح جنوباً. كما واستثمرت الشركة على مدار السنوات الماضية في تطوير أنظمة آمنة تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وفق أعلى المواصفات العالمية، وهو ما يشكل البيئة المناسبة والحاضنة لعمل المحفظة الإلكترونية الجديدة وتكون مكملة لها.

ويحمل القواسمي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، وشهادة البكالوريوس من الجامعة الأردنية، وعمل بين عامي 2010 - 2015 مديراً لفروع بنك فلسطين في منطقة الجنوب، ثم مديراً للمكتب التمثيلي لبنك فلسطين في مركز دبي المالي العالمي بين عامي 2015 - 2018، وانتقل بعد ذلك للعمل نائباً لمدير عام البنك الإسلامي العربي في فلسطين بين عامي 2018 - 2020.

وعبر القواسمي عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة PalPay على الثقة الغالية باختياره مديراً عاماً للشركة، مؤكداً على أنه سيعمل على مراكمة الإنجازات التي تحققت سابقاً. واستمرار عمليات التطوير لتحقيق نقلة نوعية في أعمال الشركة عبر الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في الشركة لتحسين الأنظمة والحلول التكنولوجية. مشدداً على أن جميع الحلول التي تم وسيتم تطويرها أو تصميمها لدى الشركة ستظل بأيدٍ فلسطينية بحتة، والتي أثبتت جدارتها ورياديتها في العمل المستمر دون انقطاع، ولاقت استحسان الشركات والتجار والوكلاء والأفراد الذين استخدموها، وساهمت بشكل كبير في التسهيل على المواطنين وتقليل التكلفة.

وأوضح القواسمي أن العام 2021 سيشكل مرحلة مهمة في عادات المواطنين عبر التحول من استخدام النقد إلى الدفع الإلكتروني، خصوصاً عبر استخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية، كما ستفتح مجالات واسعة للأشخاص الغير بنكيين وستساعدهم في ازدهار أعمالهم والحصول على منافع كبيرة وجديدة من نوعها، "وحتماً ستوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة".

وكانت آخر إنجازات الشركة نهاية العام الماضي عبر إطلاق أول محفظة إلكترونية "بال بي محفظتي"، وهي عبارة عن منظومة دفع متكاملة على شكل تطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يهدف إلى توفير مجموعة من خدمات الدفع الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، والتي كانت في السابق حصرية للأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، حيث ستمكن "محفظة بال بي" مستخدميها من التسوق وشراء احتياجاتهم من المتاجر عبر التطبيق المعتمد على الهواتف الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شخص إلى آخر باستخدام أجهزة الموبايل، ودفع فواتيرهم المختلفة، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وتسديد قروضهم ودفع أقساط الجامعات والمدارس وشراء الاشتراكات المختلفة والألعاب، وكذلك عمليات الدفع للتجار والسحب النقدي من المحفظة لدى الوكلاء والعديد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. فيما يمكن شحن المحفظة المالية من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع محافظات الوطن.