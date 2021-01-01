الجهاد الاسلامي تدعو لخلق معادلة رادعة للاحتلال ليتوقف عن قتل الأسرى الفلسطينيين

غزة/سما/

عقب مسؤول ملف الأسرى والشهداء في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان على استشهاد الاسير المحرر محمد صلاح الدين، الذي استشهد اليوم الاثنين جراء الاهمال الطبي في سجون الاحتلال.

و قال عليان في حديث له عبر اذاعة القدس إن هذا العدو يتلذذ في قتل الفلسطينيين الأسرى، والأطفال والنساء على الحواجز، وهذه الجرائم مكون أساسي لحركة العدو في المنطقة.

و اكد ان 226 أسيراً فلسطينياً استشهدوا داخل سجون الاحتلال، كما ان هناك شهداء ارتقوا بعد الإفراج عنهم نتيجة الأمراض التي أصابتهم بفعل زنازين الاحتلال.

و دعا الدكتور عليان لخلق معادلة رادعة لهذا العدو من خلال أدواتنا حتى يتوقف عن قتل أسرانا وقتل المحررين، لافتاً الى أن سياسة الاحتلال سياسة قتل لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة، فلا يفل الحديد إلا الحديد، وبدون سياسة مكافئة للاحتلال سنبقى نعد شهداءنا وأسرانا وجرحانا.

كما دعا القيادي في الجهاد لمعالجة فلسطينية لغياب النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام من خلال تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية موحدة تضم الكل الفلسطيني وباحتضان عربي.

كما أكد على ضرورة العودة إلى أبجديات الصراع التي تقول لن نحرر فلسطين إلا من خلال المواجهة الحقيقية.