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بعد مصادقة الرئيس.. بالأسماء: تعيين نواب لمدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية

الإثنين 11 يناير 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مصادقة الرئيس.. بالأسماء: تعيين نواب لمدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية



رام الله /سما/

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الداخلية، د. محمد اشتية، عن تعيين نواب لمدراء ورؤساء كافة الأجهزة الأمنية، بعد مصادقة الرئيس محمود عباس على مقترح مقدم من مجلس الوزراء.

وقال اشتية خلال كلمته في مستهل جلسة الحكومة الـ91 اليوم الإثنين: "تقرر تعيين العقيد نضال عبد القادر سعيد أبو سعيد، نائباً لمدير الضابطة الجمركية، والعميد بسام محمود محي الدينالجرمي، نائباً لمدير هيئة التدريب العسكري، والعميد بشير إبراهيم محمود ضرغام، نائباً لمدير الإدارة المالية المركزية".

كما تقرر تعيين العقيد ركن إسماعيل محمود إسماعيل، نائباً لمديرية التسليح، والعميد واصف محمد فارس، نائباً لمدير الاستخبارات العسكرية، والعميد جهاد عبد الله محمد النسيمي، نائباً لمدير مديرية الشرطة.

وبحسب اشتية فقد تم تعيين العميد حقوقي رائد طه محمود عمايرة، نائباً لرئيس هيئة قضاء قوى الأمن، والعميد محمد عبد الله حسن وشاح، نائباً لرئيس هيئة الإمداد والتجهيز، والعميد طبيب رأفت محمد سالم أبو ناموس، نائباً لرئيس الخدمات الطبية العسكرية.

وأضاف: "جرى تعيين العميد عمر فايز البزور، نائباً لمدير مديرية الدفاع المدني، والعميد عبد سليمان أبو محاميد المعروف بـ عبد القادر التعمري، نائباً لمدير جهاز الأمن الوقائي".

#محمد اشتيه #وزارة الداخلية #تعيينات #الأجهزة الأمنية

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