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إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

الإثنين 11 يناير 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية



عمان / سما

أعلن معلمون في مجموعات الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إجابات امتحان عربي تخصص للتوجيهي التكميلي 2020 الذي اجتازه الطلاب والطالبات اليوم الإثنين 11 كانون ثاني بنجاح.

وقال المعلمون إن إجابة امتحان العربي تخصص 2020 جاءت في إطار التوقعات التي تم الإعلان عنها في المراجعة الشاملة الليلة الماضية، مؤكدين عدم وجود أسئلة من خارج المقرر الدراسي والمراجعات.

وكانت وزارة التربية قد ردت في تصريح مقتضب أمس على الأنباء التي تم تداولها في المنصات الاجتماعية الساعات الأخيرة بشأن تصحيح أجوبة امتحانات الدورة التكميلية، مؤكدة عدم صحة الشائعات.

وأفادت الوزارة عبر فيسبوك بأنه تم الانتهاء من تصحيح العديد من المواد التي تقدم بها طلاب التوجيهي التكميلي، مشددة على عدم وجود أخطاء وأن نسبة الوقوع بالخطأ قد تكون معدومة بالكامل حاليا.

حل امتحان عربي تخصص 2021:

ونقل المعلمون عن طلاب لهم قدموا اختبار عربي تخصص قبل قليل قولهم إن إجابات الامتحان عادية والمستوى متوسط ويتناسب مع قدرات كل الطلبة، متمنين التوفيق والنجاح للجميع بهذه المرحلة.

ولم يبد كثير من الطلبة أي استياء من أسئلة العربي تخصص، إذ وصفوها بأنها سهلة ولا تحتاج إلى مراجعة وإجهاد للنفس، إذ أشاروا إلى أهمية التركيز على الاختبارات النهائية المقررة الأيام المقبلة.

وأوضح المعلمون أن إجابات امتحان عربي تخصص التكميلي ستكون متوفرة أمام الطلاب كافة بعد دقائق معدودة، لافتين إلى أن ورقة الأسئلة وصلتهم منذ قليل ويتم التصحيح في الوقت الحالي.

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امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (2)
امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (1)
امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (3)
امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (4)
امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (5)
امتحان اللغة العربية تخصص النظامي (6)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (2)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (1)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (3)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (4)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (5)
اللغة العربية تخصص الدراسات الخاصة (6)

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