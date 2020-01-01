إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

عمان / سما

أعلنت صفحات تعليمية موثوقة، عن إجابات امتحان الفيزياء للتكميلي التوجيهي 2020 الذي انتهى من تقديمه طلاب الفرع العلمي لشهادة الثانوية العامة اليوم الإثنين 11 يناير 2021 في كل مدارس الأردن.

وأكدت الصفحات التي يعمل بها نخبة من المعلمين أن إجابة امتحان الفيزياء التكميلي 2020 جاءت متوسطة المستوى، إذ اشتكى طلاب من صعوبة الأسئلة على الرغم من وجود بعض النقاط المباشرة.

وقالت إن امتحان الفيزياء يتكون من ثماني صفحات، الغالبية العظمى منها يتضمن أسئلة سهلة وخفيفة، موضحين أن الطالب الذي درس واستعد جيدا للاختبار لم يشعر بأي صعوبة في الإجابة عليها.

واستمر امتحان الفيزياء مدة ساعتين ونصف، إذ كان من المقرر أن يغادر الطلبة القاعات رسميا قبل الساعة الواحدة بعشرين دقيقة، لكن الكثير منهم خرجوا بعد انقضاء نصف التوقيت المخصص له.

أجوبة امتحان الفيزياء التكميلي 2020: (الإجابات هنا بعد 5 دقائق)

وأفادت الصفحات بأنه تم تمديد وقت امتحان الفيزياء لمدة عشرة دقائق؛ حتى ينهي الطلبة اعتماد الإجابات النهائية قبل أن يتم تسليمها للمعلم المراقب داخل الفصل أو القاعة المدرسية المستضيفة لهم.

وجاءت أسئلة اختبار الفيزياء على نحو غير متوقع بالنسبة لشريحة كبيرة من الطلبة، في ظل الصعوبة المبالغ فيها بالامتحان الرئيس الأول الذي رسب فيه مئات الطلاب وأعادوا الدور الثاني معا.

وأكدت أن حل امتحان الفيزياء التكميلي يعطي فرصة للدارسين من أجل رفع المستوى والمعدل العام، بالنظر إلى عدم سهولة الاختبارات المنصرمة التي شهدت شكاوي عديدة وصلت وزارة التربية.