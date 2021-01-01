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بشار اسماعيل لـ تيم حسن: ارجع متل ما كنت !

الإثنين 11 يناير 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشار اسماعيل لـ تيم حسن: ارجع متل ما كنت !



وكالات / سما /

كشف الفنان السوري بشار إسماعيل، عن رأيه بزميله الفنان تيم حسن، واصفًا إياه بـ "أسد الغابة بالساحة الفنية"، معربًا عن محبته الشديدة له، وبالنجاحات التي يحققها.

واستعاد إسماعيل في إطلالة إعلامية له، أعمال تيم حسن التي جسدها في بدايته وما زالت محفورة في أذهان المشاهدين. معتبرًا أن كل شخصية أداها قدمها بالشكل المطلوب، وعبر عن ذلك بالقول: "شفته بمسلسل "الانتظار" بدور الأزعر تبع الحارة وكانت من أجمل وأنجح الشخصيات، شفناه بنزار قباني ما عاد نشوف نزار قباني ونتخيلوا إلا بهاد الشكل".

لكن أراد بشار إسماعيل أن يوجه نصيحه للفنان تيم حسن، وذلك من باب المحبة، معتبرًا أن تيم حسن في السنوات الأخيرة أصبح يتبع نمطًا واحدًا فقط، في الأعمال الدرامية، مضيفًا: "تيم حبيب القلب بس ما كتير عاجبني الوضع هيك"، مطالبًا إياه بالعودة لسابق عهده والتنويع بين الأعمال والابتعاد التنمط بدور الشاب الشهم، لكون تيم حسن يملك قدرات مميزة بحسب وصفه.

وتابع اسماعيل، معتبرًا أن سبب نقده البناء يعود لكون تيم حسن يستحق الوصول للعالمية، وأنه كان يجب أن يكتفي بالمشاركة بجزء واحد من مسلسل "الهيبة" خاتمًا نصيحته قائلًا: "خليك متل قبل نوع بالأدوار، يعني متل يلي لعبتن أنت سابقاً بالبداية، هي الهيبة جزء واحد بيكفي كان، أنت بتلعب كل الأدوار بدرجة ممتازة لهيك ارجاع الها لأن أنت لازم تنطلق للعالمية".

وتحدث بشار اسماعيل، عن سرّ اللقاء الذي جمعه بالفنان ياسر العظمة في مدينة الإمارات، مؤكدًا أن اللقاء بينهما أثمر عن تعاون فني درامي جديد سيبصر النور قريبًا، وهو من تأليف وبطولة ياسر العظمة، وسيبدأ تصويره في 28 كانون الثاني- يناير الشهر الجاري.

ولم يكشف اسماعيل تفاصيل عن العمل، موضحًا أنه لم يقرأ النص بعد، واصفًا العمل مع ياسر العظمة بالنسبة له كالرحلة والنزهة، وليست مجرد عمل فقط.

وختم الفنان بشار إسماعيل مؤكدًا على أنه يحضّر لعدد من المشاريع سيكشف عنها قريبًا، وخاصة أنه حصل على الإقامة في الإمارات، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير بعض مشاهده في مسلسل "350 غرام" والذي يجمعه مع سلوم حداد، وعابد فهد.

#بشار إسماعيل #تيم حسن

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