أبو حسنة : مؤتمر أبريل سيكون مفصلياً بالنسبة للأونروا

غزة/سما/

أكد عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا " اليوم الاثنين 11/1/2021 ، ان الأونروا تعاني من أزمة مالية متراكمة حيث ان الازمة متواصلة للشهرين يناير وفبراير .

وقال أبو حسنة خلال تصريحات لصوت فلسطين ان الاونروا تخطط لعقد مؤتمر دولي في ابريل "نيسان" للدول المانحة ، وتعد حالياً الخطط الاستراتيجية للمؤتمر ، حيث ستطالب المانحين بتعاقدات مالية للسنوات القادمة ، مشيراً ان 90% من التبرعات هوائية ، ونحن ما نريده من التعهدات المالية ان تصبح الميزانية ثابتة .

وأوضح ان مؤتمر ابريل يشكل نقطة مفصلية بالنسبة للأونروا حيث انه سيتم الطلب من الدول المانحة دفع ما تعهدت به من تبرعات ، حيث انه سيتم القيام بعملية اصلاح كبيرة لتصبح الاونروا أكثر فاعلية .

وأوضح ان هناك ازمة في أعداد اللاجئين حيث انه يوجد تزايد في اعدادهم وهم الاكثر في الشرق الاوسط ، ولا يوجد تناسب بين التزايد واعداد المساعدات.

واعتبر ات المصروفات زادت عن المداخيل، وحتى الميزانية العادية لم يتم الإيفاء بها والبالغة 800 ميلون دولا هي الميزانية .

وبشأن المطالبات بأن تكون ميزانية الاونروا من الامم المتحدة للخروج من الازمة المالية ، قال:" الموضوع طرح قبل ثلاثة سنوات وكان هناك محاذير وتصريحات من عدد من الدول انه في حال الحصول ميزانية من الامم المتحدة فلن يكون تقدم أي تبرعات، مشدداً على انه يجب ان نسعى لزيادة نسبة الميزانية من الأمم المتحدة ، وزيادة تنويع مصادر الدخل والكثير من الجهود لتشكيل جبهة أمان.