ستستمر حتى منتصف 2021.. الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

غزة / سما /

لم تصدق تطمينات الوسطاء بدخول دفعة جديدة من المنحة القطرية قريباً إلى الأسر الفقيرة في قطاع غزة، فقد تأخر وصولها في وقت بدأت فيه الفصائل إيصال رسائل ميدانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

خلال اليومين الماضيين، أطلقت الوحدات الشعبية التابعة للفصائل دفعات من البالونات المتفجّرة شرق القطاع تجاه الأراضي المحتلة، فيما تكرّرت الاتصالات مع الوسطاء الذين دعوا لاستمرار الهدوء مع إجرائهم محادثات مع الاحتلال. في بيان مشترك لمجموعات من مطلقي البالونات الحارقة والمتفجّرة قالوا إن إطلاق البالونات يأتي «مع استمرار الحصار على غزة ومماطلة الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولذلك رسالة الأمس واليوم... هي أننا لن نقبل باستمرار الحصار، ونقول للجميع لا تجعلونا نعود إلى الميدان من جديد فالكل قد خبرنا جيداً».

وفق التعهّدات القطرية لـ«حماس» ستستمر المنحة حتى منتصف 2021

طبقاً لما نقله الوسطاء إلى الفصائل خلال الأسبوع الماضي، لا يعارض العدو إدخال الأموال بل وعد بذلك قريباً لكن دون تحديد الوقت. ثم جاء التأخير ليثير الريبة في صدق الاحتلال، بل نيته منع وصول الأموال القطرية مع بداية العام الجديد. وفي التعهدات القطرية لحركة «حماس» ستستمر المنحة حتى منتصف 2021، على أن تصل الأموال إلى القطاع فور سماح الاحتلال بذلك.

كما لم يُعلم بعد هل ستدخل الأموال دفعة واحدة أم على دفعات كما العام الماضي. وتشمل المنحة أكثر من مئة ألف أسرة فلسطينية بواقع مئة دولار أميركي لكل واحدة إضافة إلى عدد من مشاريع البنية التحتية والإغاثية، وهي جزء من تفاهمات التهدئة بين الفصائل والاحتلال خلال العامين الماضيين.

تقول مصادر فلسطينية إنه يتوقع وصول الأموال خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع زيارة للمندوب القطري محمد العمادي بهدف إدخال المنحة وتفقد المشاريع وبدء التجهيزات لافتتاح المقر الجديد للجنة التي يديرها في غزة.