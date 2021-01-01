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أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 من شركة أرامكو

الأحد 10 يناير 2021 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار البنزين في السعودية لشهر يناير 2021 من شركة أرامكو



الرياض / سما

نشرت شركة أرامكو، اليوم الأحد 10 كانون ثاني 2021، عن مراجعة أسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير الحالي.

وذكرت المراجعة الدورية لأسعار الوقود الصادرة عن قبل أرامكو أن أسعار البنزين في شهر يناير شهدت ارتفاعا طفيفا عن نظيرتها في ديسمبر المنصرم. 

أسعار البنزين في السعودية 2021:

سعر بنزين 91 في السعودية:

1.62 ريال لكل لتر بدلا من 1.

44 ريال في شهر ديسمبر الماضي

سعر بنزين 95 في السعودية:

1.75 ريال لكل لتر بدلا من 1.58 ريال في شهر ديسمبر المنصرم

سعر البنزين في السعودية 2021

وتعمل أرامكو على تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وفي غالب الأحياة، تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

يشار إلى أن أسعار البنزين في السعودية مرتبطة بالأسعار العالمية وتتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر النفط، حيث ارتفع في شهر ديسمبر بنسبة تقارب 15٪ مقارنة مع شهر نوفمبر.

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