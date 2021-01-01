معاريف: تأجيل اجتماع كان مقررًا بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، عن تأجيل اجتماع كان سيعقد بين وزير الخارجية الإسرائيلية غابي أشكنازي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، وذلك بسبب الإغلاق الصحي بفعل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية، قولها إن اللقاء كان سيعقد بوساطة مباشرة من القاهرة وباريس، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري توسط بشكل مباشر وتحدث مع الطرفين بالنيابة عن مجموعة الدول الأربع (فرنسا - ألمانيا - مصر - الأردن) المشاركة في مبادرة إحياء عملية السلام.

وقالت المصادر، إن المجموعة ستواصل نشاطها في هذه المرحلة على مستوى وزراء الخارجية، لمحاولة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية الجانبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد طالب في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد مؤتمر برعاية دولية وبمشاركة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات.

وقالت الصحيفة العبرية، "إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشعران بالغضب من موقف فرنسا "كوسيط عادل" في قضية المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل"، مشيرةً إلى أن "القيادة الفلسطينية وجهت رسالة لباريس عن عدم رضاها من الموقف المتعلق بقرار المحكمة الأوروبية بشأن بضائع المستوطنات ومقاضاة النشطاء المؤيدين للمقاطعة".