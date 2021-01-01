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ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكونغرس

الأحد 10 يناير 2021 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكونغرس



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، السبت، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إن خسر سيوجّه بتصرفات مشابهة لاقتحام أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول.

وزعم ليبرمان أن خطّة نتنياهو "ستكون أكثر شدّة"، قائلا "ما رأيناه في الكابيتول هو عدم وصفر إذا ما قورن بما يجهّز له نتنياهو إن شعر أنه يخسر الانتخابات"، وأضاف أن نتنياهو "وجّه في السابق برفض نتائج الانتخابات، ومن الواضح أنّه يجهّز لسيناريو إن خسر. سيدفع بخطّة كالتي رأيناها في الولايات المتحدة، وربّما أكثر شدّة".

 

وادّعى ليبرمان أن رئيس الائتلاف الحكومي الأسبق والمقرّب من نتنياهو، دافيد بيطان، رفض في السابق توجيهات من نتنياهو بالتصويت ضدّ نتائج الانتخابات.

 

والأربعاء الماضي، اقتحم حشد من أنصار ترامب وهم يلوّحون برايات بعضها كتب عليه "ترامب رئيسي"، الحواجز الأمنية أمام مقر الكونغرس وعاثوا في المبنى خرابًا ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صورا لهم فيها، مردّدين ما يقوله ترامب من أنّ الانتخابات الرئاسية مزورة.

 

 

وتشهد إسرائيل انتخابات عامّة في آذار/مارس المقبل، هي الرابعة خلال عامين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ نتنياهو لن يتمكّن من تشكيل حكومة فيها، وأن القيادي المنشقّ عن الليكود، غدعون ساعر، سيتمكّن من ذلك.

 

وأبدى مراقبون وسياسيون إسرائيليّون خشيتهم من أن يكرّر أنصار نتنياهو السيناريو الأميركي، في ظل احتقان شديد في الشارع الإسرائيلي، عزّزته الأزمة الاقتصاديّة الناجمة عن تفشّي فيروس كورونا والإغلاقات المتتالية.

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