تردد قنوات الحياة وموجة كوميدي الجديد 2021 على نايل سات

القاهرة / سما

أعلنت مصادر تقنية مختصة، عن ترددات قناة الحياة المصرية الجديدة 2021 على النايل سات؛ لمتابعة جديد التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية في جمهورية مصر والدول العربية.

وقالت المصادر إنه يمكن ضبط تردد قناة الحياة الجديد 2021 عبر النايل سات؛ لمشاهدة مسلسل الدايرة الذي يبث حاليا على الشاشة، بالإضافة إلى برامج المنوعات والاقتصاد والفن والعلم والسياسة.

وتصف قناة الحياة نفسها بأنها رقم 1 في مصر؛ نظرا للكم الكبير من الأعمال والبرامج اليومية التي تعرضها على شاشتها، مثل برنامج الحياة اليوم، مسلسل الدايرة، 4 شارع شريف للطبخ والأكلات اللذيذة.

تردد قناة الحياة 2021 على نايل سات: 12206 رأسي.

تردد قناة الحياة 2 على النايل سات: 12015 رأسي (عمودي).

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021: 12418 و10892 أفقي.

تردد قناة الحياة سينما 2021: 10892 أفقي.

تردد قناة موجة كوميدي 2021: 12379 أفقي.





كما تبث قنوات الحياة الحمراء والزرقاء برنامج أكلات وتكات مع الشيف حسن، واحد من الناس مع عمرو الليثي، الدنيا بخير، فيما تنقل شعائر الصلوات منها صلاة الجمعة مباشرة على الهواء دون مقابل.

وتقول قناة الحياة إنها ترفيهية بالدرجة الأولى، تبث الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية والمنوعة، موضحة أنها تسعى إلى جذب المتابع المصري عبر نخبة من الإعلاميين والمذيعين العاملين فيها.