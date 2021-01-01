  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

السبت 09 يناير 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، أن نتنياهو تعرض لواقعة غريبة وغير مسبوقة، حيث تم وضعه في غرفة مغلقة برفقة أسرته، بإشراف جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك"، وذلك لدواع أمنية.


وأفادت الصحيفة بأن محتجين إسرائيليين حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة نتنياهو، الكائن بشارع بلفور بمدينة القدس المحتلة، ونجحوا بالفعل في السيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الإسرائيلية، في شارع سمولينسكين القريب من مقر نتنياهو نفسه.

وأوضحت أن جهاز الشاباك تدخل، على الفور، في محاولة للسيطرة على الوضع الراهن، وعدم اقتحام مبنى إقامة نتنياهو أو إيذائه، حيث دخل إلى الغرفة المغلقة، رئيس الوزراء الإسرائيلي وأسرته وأشخاص آخرين يتواجدون في المقر، وذلك لأسباب أمنية، حيث مكثوا في الغرفة المغلقة لمدة ساعة كاملة. 

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان منظمات إسرائيلية قد دعت إلى التظاهر ضد نتنياهو، أنهم لم يحاولوا اقتحام مقر نتنياهو أو إيذائه، وإنما التظاهر والاحتجاج ضد سياساته فحسب.

ويشار إلى أن إسرائيل تشهد خروج مظاهرات للأسبوع الـ29 على التوالي، ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياساته، سواء بشأن مواجهته لأزمة كورونا، أو لظروف اقتصادية واجتماعية.

ويشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سبق أن صرح، في 29 يوليو/تموز الماضي، إن ارتكاب عملية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس أمرا خياليا.

ووجه الرئيس الإسرائيلي انتقادا شديد اللهجة إلى جهاز الشرطة وأعضاء الكنيست على حد سواء عقب أحداث العنف التي تخللت المظاهرات الاحتجاجية في الأيام الأخيرة.

#صحيفة معاريف #بنيامين نتنياهو #الشرطة الاسرائيلية #مظاهرات اسرائيل #المظاهرات

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

صحيفة تكشف المكاسب والخسائر من المصالحة الخليجية لحماس والسلطة الفلسطينية

الداخلية بغزة تكشف الموعد الجديد للإغلاق المسائي

تردد قناة ايجي بست Egybest الجديد 2021 على نايل سات

فيديو صادم لترامب وعائلته تزامنا مع اقتحام مبنى الكابيتول

تردد قناة سما الأردن الجديد 2021 على النايل سات

مع دخول بايدن البيت الأبيض.. صحيفة اسرائيلية: هل انتصر الموساد في الحرب مع إيران؟

الأخبار الرئيسية

صحة غزة تكشف عن أهم عوامل خفض معدل الإصابة وتسطيح المنحنى الوبائي في القطاع

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

"الجهاد" تكشف موقفها من الانتخابات.. وتحذر من توظيف اجتماع الأمناء العامين لتحقيق مصالح شخصية

الرئيس وحنا ناصر

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر

حماس تكشف عن فحوى رسائل بعثها رئيس مكتبها السياسي هنية لعدة دول بشأن انهاء الانقسام