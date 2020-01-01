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إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن

السبت 09 يناير 2021 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجابات امتحان الأحياء للدورة التكميلية 2020 - 2021 توجيهي التكميلي في الأردن



عمان / سما

أعلنت وسائل إعلام أردنية، عن إجابات امتحان الأحياء للفرع العلمي الدورة التكميلية 2020 - 2021 الذي قدمه طلاب الثانوية العامة التوجيهي التكميلي اليوم السبت في مختلف مدارس الأردن.

ونقلت وسائل الإعلام عن طلاب بالفرع العلمي قولهم إن إجابة امتحان الأحياء التكميلي الذي انتهى منه طلبة التوجيهي في الأردن جاءت فوق المتوسطة، مؤكدين أن أسئلة الاختيار لم تكن سهلة.

وأفاد الطلاب بأن هناك صعوبة في سؤال الحل الذي يتحدث حول عدد الأفراد الذين يملكون طرزا جينية جديدة، التي جاء فيها نسبة حدوث تراكيب أخرى 18%، فيما الإجابة لدى الغالبية 732.

وذكر طالب في الدراسات الخاصة أن أجوبة امتحان العلوم الحياتية صعب للغاية، مضيفا: ضاقت فيكم الدنيا تاركين كل المساق ووين في سؤال يخربط موجود في الكتاب المدرسي. وفقا له.

أجوبة امتحان الأحياء التكميلي:

وقالت طالبة إن امتحان الأحياء 2020 صعب، متابعة: يعني مش هيك نحن التكميلي يعني يفترض يتم مراعاة الطلبة في كل أسئلة الخبث، الله يسترنا جميعا من اختيار الرياضيات القادم.

وعقب طالب آخر على صعوبة امتحان الأحياء قائلا: ضربونا الله لا يوفقهم، حسبي الله فيهم، تعب عمري كله ضاع في ساعتين فقط ومستقبلي راح خلص انتهى، متسائلا حول مراعاة الطلبة.

واعتبرت طالبة ثانية أن عدم سهولة إجابات امتحان الأحياء ناتج عن وضع وزارة التربية في الاعتبار الطلبة الذين حصلوا على معدل أكثر من 90% في الاختيارات النهائية ويرغبون برفع المعدل.

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امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (1)
امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (2)
امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (3)
امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (4)
امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (5)
امتحان الأحياء التكميلي 2020 الدراسات الخاصة (6)

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