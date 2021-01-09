ملتقى دعاة فلسطين يدين اغلاق المسجد الابراهيمي في الخليل

الخليل / سما /

دان ملتقى دعاة فلسطين اليوم السبت 9-1-2021 اغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

وقال الملتقى في بيان له : "لقد دأب الاحتلال الصهيوني على ممارسة الإرهاب والتعنت، واتخذه منهجاً محاطا بالمراوَغة والاحتيال والخداع لتوسيع كيانه ولم تسلم المساجد من هذا الإرهاب الممنهج الذي يأتي استجابة لدعوات اليمين الصهيوني المتطرف ضد المقدسات الإسلامية وضد العرب والمسلمين، فلولا انبطاح عدد من الأنظمة العربية وهرولتها نحو عار التطبيع مع هذا الكيان المسخ لَما تمادى الاحتلال الصهيوني بهذا الإرهاب والإجرام الذي نراه أمام نواظرنا يوميا.

وأوضح الملتقى في بيانه أنه يعلن عن غضبه واستنكاره لاستمرار سياسة العنجهية والصلف الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق شعبنا والتعدي على حرمة المساجد، وما قام به الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية من إغلاق وتدنيس للمسجد الإبراهيمي بحجة انتشار فايروس كورونا فيما يسمح لقطعان المستوطنين باستباحة المسجد واقامة طقوس تلموديه برائحة الكراهية والحقد الأسود ، ومن قَبْل ذلك إغلاق باب الرحمة وتضييق الخناق على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى َوقصف وتدمير بيوت الله ، وتحويل الكثير منها في الداخل المحتل إلى مقاهٍ وحاناتٍ ومكبٍّ للنفايات ، علاوة على التهويد المستمر ومحاولات هدم المسجد الأقصى المبارك لإقامة هيكلهم المزعوم.

وبناء على ذلك فإننا في ملتقى دعاة فلسطين نؤكد على ما يلي :

1 أولا: إن المساجد والمقدسات الإسلامية خط أحمر ، ولن يُسمح باستمرار سياسة الإرهاب والتخويف ، ولن تقف جماهيرنا وكل من له قلب نابض بالإيمان مكتوفي الأيدي أمام هذه الغطرسة ، وسوف نقدم الغالي والنفيس للحفاظ على كرامة الأمة ومقدساتها ومساجدها .

ثانيا: يدعو الملتقى الجهات المعنية والرسمية بأن تأخذ دورها الفاعل لحماية المساجد والمقدسات من الاعتداءات المتكررة وانتهاك حرمتها .

ثالثا : يدعو الملتقى جماهير شعبنا الفلسطيني في ضفتنا الأبية الثائرة لمواجهة قطعان المستوطنين ، وذلك بالتواجد في المساجد ، وإحيائها بالصلاة فيها ، وتحدي كل قرارات الهيمنة والإرهاب والتدنيس

رابعا : يوجه الملتقى تحية إجلال وإكبار لكل الثائرين والمرابطين ضد الاحتلال وقطعانه ، ونشد على أياديهم ، فرباطكم من أجل مقدسات الأمة من أسمى آيات الجهاد في سبيل الله في زمن التخاذل والسقوط القيمي والاخلاقي .